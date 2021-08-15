印度獨總理莫迪（Narendra Modi）在15日宣布將推出100兆盧比（約1.35兆美元）全國基礎建設計劃來促進國家經濟成長。

這天是印度紀念1947年脫離英國統治的獨立日，莫迪在新德里具歷史性意義的紅堡，舉行獨立日紀念儀式上發表演說時，對外宣布這項重大計劃。

他強調其基建計劃能提振經濟成長，因為目的是提升工業生產力，為數百萬計的印度青年創造就業機會，並擴大使用更乾淨的燃料，以達成印度的碳排放目標。

儘管莫迪沒公布基建計劃的詳細內容，但他表示：「這項計劃將協助本地製造業具全球競爭力，並為印度新的未來經濟特區發展可能性。」

去年爆發新冠疫情以來，做為亞洲第三大經濟體的印度經濟因此急速惡化，迄3月底止的前財政年度經濟萎縮7.3％。

在第二波疫情妨礙印度經濟復甦之下，許多專家擔心印度不會出現跟美國和其他重要經濟體那樣的復甦。因此大舉投資基建計劃，成為莫迪推動經濟發展以擺脫疫情陰霾的核心政策。

莫迪特別為印度新疫疫苗接種行動來加強民眾的信心。他說：「我們感到驕傲的是，我們不需依賴其他國家才得到疫苗。大家想像一下，若印度沒有自家疫苗會有什麼後果。」

印度目前有逾5億劑新冠疫苗，但其接種速度緩慢，迄今僅約11％合資格施打疫苗的成年人完成接種。

由於印度每年支付逾12兆盧比採購能源，因此莫迪提出2047年底前，讓印度成為能源獨立國家的目標是發展經濟的關鍵。

他要透過包括推動電動車、讓經濟轉向天然氣為主要能源、和令印度成為氫的生產中心等達成目標，並強調印度正朝向其排放目標快速前進。