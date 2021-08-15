公熊Umas經治療照養後，15日野放重返山林，部落族人為牠祈福。（台東林管處提供）

落難黑熊經治療 15日部落祈福野放

去年12月間在台東縣海端鄉崁頂山區，1隻年輕的台灣黑熊落入套索陷阱，經獵人通報，由林務局台東林管處、池上野生動物醫院獸醫緊急救援脫困，截去部分右前肢，經悉心醫療及照養，恢復情況良好，15日在部落族人祈福下野放，重返山林。

由崁頂族人以通報者周瑞金的布農族名Umas命名的黑熊，15日上午在眾人的祝福下，抵達深山野放地點，工作人員將裝載Umas的運送籠移動至森林間，待隨行獸醫確認牠的狀況穩定後才開啟籠門

門開後Umas並未立即離開籠子，靜靜的在籠內躊躇了一會，謹慎地探頭左右觀望，不一會兒就矯捷地往中央山脈方向奔入森林深處、隱沒在茂密的灌叢裡。

Umas是去年12月在台東縣海端鄉崁頂部落附近山區受困陷阱，在台東林管處與野灣野生動物保育協會的緊急救援後，送至屏東科技大學野生動物收容中心治療。在悉心的醫療及照養下，恢復情況良好，今年5月也移至戶外野訓場進行訓練。

Umas公熊在屏科大團隊近8個月的悉心照料下，身形已回復正常體態，體重也略為增加至47.4公斤。雖然因組織壞死不得不截去部分右前肢，但復原狀況良好，於照養及野訓期間，人員也觀察到Umas充分運用前肢進行覓。Umas的攀爬能力亦佳，時常攀上樹木高處眺望遠方，行動十分敏捷。

13日屏科大團隊為Umas進行野放前最後一次健檢，確認健康狀況一切正常，並為牠戴上衛星發報器後，15日上午進行野放。

台東林管處表示，Umas脖子上也繫戴與廣原小熊Mulas同款式的衛星發報頸圈，頸圈可彈性延展、可定時傳送定位資訊，也可依指令自動解除頸圈。臺東林管處野放監控團隊後續也將透過回傳的定位資訊掌握Umas行蹤，並適時與外界分享、說明。