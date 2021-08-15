參山處舉辦的「梨山果香騎旅」第一梯次，15日在福壽山天池畫下圓滿句點。（陳淑娥攝）

參山處舉辦的「梨山果香騎旅」第一梯次，15日在福壽山天池畫下圓滿句點。（陳淑娥攝）

隨著疫情警戒降為二級，小團體精緻旅遊頗獲民眾青睞，參山處舉辦「2021參山騎旅」自行車系列活動，其中「梨山果香騎旅」3天共騎乘80公里，總爬升2000公尺，第一梯次15日在福壽山天池畫下圓滿句點。參山處力邀遊客透過電動輔助自行車，以時速15公里視角追隨果香尋訪梨山，老少均可輕鬆發掘高山獨特旅遊魅力。

參山處代理處長曹忠猷指出，今年「自行車旅遊年」推出一系列騎旅活動，雖受到疫情影響延後舉辦，仍不減遊程豐富和車友熱誠，「梨山果香騎旅」第一梯次13日從東勢客家文化園區出發，由單車甜心Linda領騎15名車友，昨日在海拔2580公尺福壽山天池頒發完騎證書。

「梨山果香騎旅」第一天沿途騎訪白冷大甲溪發電廠文物館，前往松鶴部落享用特色餐點與體驗原民文化，晚上下榻有生男湯美名谷關溫泉區。第二天則搭乘豐原客運865公車前往參山處甫完工觀壩臺，車友眺望接近滿庫的德基水庫美景，並換裝開始騎乘前往梨山遊客中心與環山部落，晚上下榻有全台最高宮殿式飯店之稱的梨山賓館。

來自新竹遊客許小姐表示，對自己57歲體力沒信心，但看到活動全程騎乘電動輔助自行車，鼓起勇氣報名，一圓和老公夢想，以自行車時速15公里的視角享受高山風景，更顯得美麗與寧靜。

參山處表示，「梨山果香騎旅」結合農遊及自行車旅遊，參與遊客可暢騎挑戰梨山騎行路線，體驗沿途自然林蔭與山林密境道路，結合在地觀光資源，安排部落導覽解說及DIY手作體驗，也能在產地品嚐最新鮮瀨戶內水蜜桃、蜜李、津輕蘋果，是兼具樂活與挑戰的騎旅行程。

參山處指出，後續將推出北進梨山（9／10、10／7出發）及中進梨山（11／5出發）的三天兩夜挑戰騎旅、獅頭山小鎮騎旅（10／30）、八卦山二林水農遊單車行（11／20）與八卦山自行車嘉年華（11／27）等活動，結合不同地區產業故事與特色美景，透過自行車騎乘推廣綠色旅遊，在疫情後達到振興觀光效益。活動報名相關資訊，可至「參山騎旅」活動網站（http：／／www.twleya.com.tw／2021nsabike／confive.html ）查詢。