日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，東京都今天新增4295例確診病例，創週日新高紀錄。日本全境重症患者較昨天增加42人，總數1563人，連續3天寫歷史紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，截至今天為止，必須使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者，全境共1563人，較昨天增加42 人，連續3天創新高。

東京都今天新增4295例確診病例，較上週日增加229例，創週日新高紀錄；重症患者較昨天增加6人，總數251人，連續6天創歷史新高。

東京都截至今天為止，一週平均單日新增4263.9例確診病例，是前一週的105.6%。至今累計病例數27萬9132例，包括2335例死亡病例。

千葉縣今天新增1374例確診病例，連續3天創歷史新高紀錄，至今累計病例數6萬3936例，包括756例死亡病例。

大阪府今天新增1764例確診病例創次高紀錄，連續5天單日新增逾千例，至今累計病例數13萬2447例，包括2742例死亡病例。

奈良縣今天新增120例確診病例，創週日新高紀錄，至今累計病例數1萬286例。

三重縣今天新增151例確診病例，連續5天創當地新高紀錄，至今累計病例數7077例。

熊本縣今天新增158例確診病例，創週日新高紀錄，至今累計病例數8909例。

沖繩縣今天新增661例確診病例，較上週日增加87例，創週日新高紀錄，至今累計病例數3萬2909例。