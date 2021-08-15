疫情之下，劇院無法正常開放，表演藝術團體開始嘗試線上直播演出，今（15）日下午故事工廠《莊子兵法》在國家戲劇院演出，同步在線上直播，並採付費機制，由於劇情內容以密室逃脫的推理劇為主題，觀眾隔著一道螢幕看戲，有如化身成劇中遲遲不現身的幕後「藏鏡人」，在直播間同步刷屏，熱烈討論劇情。

編導黃致凱表示，這是一齣虛擬實境版的密室逃脫故事，劇中情節情和此刻的「線上直播」演出情節不謀而合。而觀眾上線看戲時，也有畫面就像是真的透過監視器，窺視密室裡不同角色的真實人生故事。

《莊子兵法》故事描述小說家、國文老師、網紅、科技業財務長、裝潢工人、富家公子，因現實人生婚姻失和、長照壓力、財務困難等困境，為了獲得高額獎金，報名參加一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲。

黃致凱表示，「莊子談的是隨遇而安，但6人彼此間卻競合、鬥爭不斷。」黃致凱表示，劇中每個笑話背後都有很深的憂傷，每一句話在傷害別人的同時，也道出生命的無常與無奈，與觀眾一同在人生困境上，產生對話與思考。

線上直播場的特別之處，還有開場前的幕後直擊，以及導播李麗芳的現場鏡位切換，現場8台機器同步錄製，都提供了平常在劇場看不見的觀看視角。

《莊子兵法》自2017首演至今，逾3萬5千人欣賞，同時是新加坡濱海藝術中心「2019華藝節」節目，演出時受到當地觀眾熱烈歡迎。今日下午演出的演員為劉亮佐、竇智孔、劉珊珊、李劭婕、郭耀仁與林木森。

此外，這次直播場，進場演出的團隊也遵守防疫規定，落實執行相關檢疫規範，包括進館前人員快篩CPR，確認夥伴個人接觸史，進館後，也妥善安排規劃人員固定休息區域、用餐採間隔座並設立隔板，保持安全距離，以確保團隊健康以及工作安全。