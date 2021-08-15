隨著滴滴App被下架，這家以C2C模式起家的出行平台所掌控的龐大C端市占率，被越來越多企業視為極待瓜分的蛋糕。潛在的競爭對手不斷出招，同時多元化業務佈局，也將B端市場視為重要方向。例如曹操出行近日就宣佈旗下公務出行服務平台「綠色公務」更名為「曹操企業版」，還同步上線了釘釘，能關聯釘釘待辦與工作通知，使使用者保持資訊同步。

同時8月4日，美團打車企業用車與顧家家居也達成企業用車服務合作。美團打車企業用車可滿足顧家家居員工在市內用車、加班用車以及差旅用車等因公用車需求，行程費用可直接由企業支付。

而擴大對B端市場的投入，這或許還涉及到其他因素。根據經濟觀察網報導，不容忽視的是，伴隨著監管制度的進一步完善，C端網約車市場同樣面臨著各種風險，各大出行平台在C端市場都存在不同程度的合規風險。

根據網約車監管資訊交互平台發佈資料顯示，截至今年6月，大陸國內尚無一家網約車平台100％合規，7月則再次表態將加快「清退不合規（網約車）車輛和人員」。