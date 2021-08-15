阿嬤走丟了！5歲童爆哭 桃園女警幫尋嬤。

5歲男童昨傍晚在公園和阿嬤走散，當場崩潰大哭到不能自己，桃園警分局龍安派出所漂亮女警陳怡慈不斷安撫，但男童只會嚷著「阿嬤不見了」、「我住桃園」，其他員警外出協尋，陳警則溫柔照顧，阿嬤不久上門，男童立即衝出派出所和阿嬤相擁，祖孫順利團圓返家。

有位熱心民眾昨傍晚4點半帶著一位嚎啕大哭的男童到桃園警察分局龍安派出所報案，男童不斷哭泣大喊：「阿嬤不見了！我要找阿嬤！」，備勤員警立即前往附近公園幫忙找阿嬤。

女警陳怡慈幫忙照顧男童，溫柔詢問男童住哪、叫什麼名字，但懵懵懂懂的男童只會哭喊：「住桃園」和「我要阿嬤」，陳仍不厭其煩安撫，男童才逐漸穩定。過了約10餘分鐘，阿嬤終於趕到派出所，男童看到阿嬤，再度激動大哭，衝出派出所抱緊阿嬤。

阿嬤說，男童才5歲讀中班，祖孫原繞著公園走，繞了幾圈男童想反方向走再跟阿嬤會合，因為自己走比較慢，男童等了一下以為阿嬤不見了就嚎啕大哭，熱心民眾誤以為走失把他帶到一旁的派出所，幸好是虛驚一場，祖孫再三感謝員警的幫忙後，手牽手一起返家。