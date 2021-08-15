台南市安南區近年人口遞增，逼近20萬人，台南市議長郭信良15日質疑安南區警力編制員額不足，造成交通、治安事故頻仍，要求台南市政府改善當地警民比嚴重失衡問題，台南市警局回應，安南區目前缺額8人將後續補足。

安南區面積107平方公里，近年來因逐漸開發，人口不斷增多，每月不減反增加80至100人，已逼近20萬人，人口排名僅次於永康區，居台南市第2，警力的編制數卻一直維持10年前標準，全區只有253人。

依據警方去年底數據，台南市37區警民比平均為1比420，安南區卻是1比780，也就是每位員警需服務780民眾，超出平均數甚多。

郭信良表示，安南區警民比長期失衡，市府卻坐視不理，造成安南區每位警員工作負荷比其他區域更重，並非安南區民眾之福。

郭信良要求台南市政府加緊改善，短期應進行警力調控，要有合理的人員配置，長期應好好檢討員警編制，不要只是挖東牆補西牆，才能從根本解決。

台南市警局回應，目前員警編制員額，是合併升格直轄市時，依縣、市原有預算人數配置，安南區預算警力為256人，現有警力則為248人，目前缺8人，後續陸續補足人力，並請增3名員額，確保安南區警力調度彈性。