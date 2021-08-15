大甲高中學生把稻殼灰成為釉原料50％以上，燒製成矽酸鋅結晶釉，在全國科展中大放異彩。（陳淑娥攝）

大甲高中學生把稻殼灰成為釉原料50％以上，燒製成矽酸鋅結晶釉，在全國科展中大放異彩。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中3名學生使用稻殼筷吃早餐時，發想將稻殼再利用，成功把稻殼灰成為釉原料50％以上，燒製成矽酸鋅結晶釉，在全國科展中大放異彩勇奪第3名，甲中團隊更是中市高中職中，唯一以單一作品入圍二項大會特別獎的學校。

大甲高中科展團隊老師黃嘉男及學生郭潔蓉、黃巧甯、卓亭妤以作品粗糠 「鋅」用途-以廢棄稻穀灰為主要原料製備氧化鋅結晶釉之研究，在4月份台中科展工程學科(二)榮獲第1名，代表中市進軍全國科展線上參賽，拿下工程學科(二)第3名及台灣康寧創新獎特優獎殊榮。

獲獎學生郭潔蓉、黃巧甯、卓亭妤表示，在早餐店吃早餐時，免洗筷是稻殼製成，發現價格比一般免洗竹筷貴2.5倍，便發想將稻殼再利用，成為陶藝上釉的主要原料。

她們將外埔忘憂谷小農有機種植稻殼製成稻殼灰，發現含80％多二氧化矽，純度很高，決定取代釉中二氧化矽，經近百次實驗及計算，成功將稻殼灰成為釉原料50％以上，燒製成矽酸鋅結晶釉，並嘗試使用於建築材料中磁磚用釉，通過台灣國家標準CNS耐磨及耐酸鹼測試，替廢棄稻殼再生利用找到出路。

確定進軍全國科展後，參與賽前培訓及實驗材料，進行試片表面型態微觀結構觀察及分析，以及化學組成差異鑑別及影像觀測等課程，找出結晶釉製備過程中可再改進之處，並探究結晶釉燒製過程與假設不符合原因。

大甲高中蕭建華校長表示，甲中非傳統明星高中，但學校發展多元，依學生興趣與能力，結合學校及社區資源發展學校特色，印證社區高中學生也能在科展比賽展現多元能力，甲中的好表現，讓社區型學校在全國科展中被看見。