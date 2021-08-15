台東資深鳥友謝有財防疫期間不能出門拍鳥，只能宅在家裡帶孫，為了解癮、解悶，開始動手雕刻小鳥，陸續已經完成了台灣藍鵲、翠鳥等多件作品，貼上臉書後，網友大力按讚，直呼是被耽誤的雕刻師，也「疫」外開啟了他的雕刻人生。

疫情期間宅在家，讓不少人宅出自己的第2專長，台東70歲鳥友謝有財從5月疫情大暴發後，就只能宅在家裡帶孫子，不能出門拍鳥，雖然心中很「哈」，也只能看看鳥照片乾過癮，有1天突然靈光一閃，何不「刻鳥」來擺拍。

謝有財把他這兩三個月以來的作品擺滿桌，有台灣藍鵲、紅頭山雀、青背山雀、八色鳥、翠鳥共5隻，另外還有多隻保持原木顏色的貓頭鷹，全都用漂流木採1：1真實呈現再用壓克力漆上色，他說，色彩的拿捏很重要，必須盡量接近羽色，對美術是門外漢，有時候要調配很久才調得出來，鳥腳則是利用鐵線錫焊製成，也失敗多次才成功。

「漫無章法自己刻，像或不像另一回事」，無師自通的謝有財說，以前從沒拿過雕刻刀，自己從YouTube有樣學樣，每隻鳥大概要花3、4 天打造，作品完成後很有成就感，放上臉書，很多臉友來按讚，直呼好可愛，也有人說，是被耽誤的鳥雕師傅。

謝有財東大附小老師退休後就開始拍鳥，10幾年來累積了不少珍貴、精采的鳥圖，也從拍鳥過程中獲得很多樂趣，每天拍完鳥回家，從電腦裡欣賞成果，總是回味無窮；而在防疫期間拿起刻刀雕鳥打發時間，技術也愈來愈精進，他笑說，不管是拍鳥或刻鳥，都是自娛娛人。