行政院於13日宣布「振興五倍券」朝向免1千元全民領券規劃，並且強調「振興五倍券」和馬英九時代的消費券不同。網友驚訝表示，「好了啦！別再凹了」、「就是消費券阿，把人民當北七？」

行政院擬發的五倍券，原本是109萬名經濟弱勢民眾能免費領五倍券，後來擴大到900萬人免費領，但又傳出民進黨英系立委與縣市長赴官邸直接面見蔡英文總統，經討論後，找到解套方法，終於讓行政院定案，趕緊宣布全民領五倍券免付1千元。

而行政院還向《自由時報》透露，五倍券和馬英九時代的消費券大不同，包括「好領、好用與好刺激」，其中好刺激是最大不同，因為各部會也將加碼祭出其他振興方案。

但PTT網友驚訝反應，「好浪費吧」、「好了啦，參與感」、「別再凹了」、「結果還不是一樣，講這麼多廢話」、「很想笑」、「反正神明都騙了，騙人民剛好而已」、「現代版指鹿為馬」。

也有網友諷刺，對啦不一樣，「名稱不同」、「3600和5000數字不同」、「這次怎凹這麼爛，加油好嗎」、「時空背景不同」、「紙質不同、油墨不同、字體不同」！