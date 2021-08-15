南大附中農牧園區公益動保活動，現場協助飼主全額免費結紮絕育、注射狂犬病疫苗。（曹婷婷攝）

國人養毛小孩的比例逐年攀升，但棄養或未能妥善照顧反而造成社會負擔，南大附中農牧園區今天舉辦一場公益動保活動，現場協助飼主全額免費結紮絕育、注射狂犬病疫苗，也安排浪浪認養活動，當場由獸醫為成功媒合認養的浪浪注射晶片並完成寵物登記。

台南立委林宜瑾服務處執行長朱正軒今天與主辦單位臺灣璽旺國際愛護動物協會，攜手國立台南大學附屬高級中學及新長庚動物醫院共同籌辦，台南市動保處也支持疫苗及晶片，朱正軒表示，無論喵星人或汪星人，毛孩統統都是家人，值得最周全的照料。

朱正軒提醒，獸醫師建議家戶犬貓4足月至半歲再進行執行結紮絕育手術，公犬貓結紮，可避免發情期暴衝走失、亦可減緩荷爾蒙導致的攻擊行為，母犬貓結紮，更可杜絕卵巢蓄膿危及生命風險。他提醒，家戶若「私自繁殖犬貓」，將違反動保法第27條，罰鍰從5萬至25萬元不等，務必為愛犬愛貓結紮避免受罰。

朱正軒指出，犬隻注射狂犬病疫苗後，現場將取得政府發行刻有年份的金屬證明頸牌，部分遊樂區也會要求飼主出示證明方可入園。依據動物傳染病防治條例第13條規定，飼主應每年定期為犬隻施打狂犬病疫苗，違者不須勸導即可依法裁處3至15萬元罰鍰。