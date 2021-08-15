彩繪藝術家唐子發（右）與兒子唐紹鈞攜手合作，為福田村帶來異國風景。（林和生攝）

彩繪藝術家唐子發（右）與兒子唐紹鈞攜手合作，為福田村民打造偽出國風。（林和生攝）

頂著烈日豔陽，戴上草帽仍是汗如雨下，揮著畫筆的手絲毫不敢停歇，就怕夏季午後雷雨又拖慢完工期程；屬於傳統農村的竹田鄉福田村，近來在彩繪藝術家唐子發巧手創作下，一幅幅水都風景、躍於社區牆面，讓人彷彿置身國外般悠閒。

提供牆面創作的屋主鄭榮貞表示，福田村民多以務農為生，與其他農村一樣，面臨人口老化與外移宿命，歲月靜好但就是少了一點活力。

尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，打亂民眾出國計畫，她突發奇想，提供自己家傳百年土磚厝外牆，並爭取民代補助經費，找來採繪畫師協助創作，捨棄多數農村主打的農業主題，改以國外街頭咖啡廳悠閒氣氛，打造偽出國的氛圍。

接下任務的唐子發與兒子唐紹鈞2人一組，花了數月時間，為讓3米高外牆畫出透視感，每畫一段時間就要前後對照、來回觀看，才能畫得逼真；但最困難部分2人異口同聲地說，除了高溫難耐，還必須趕在午後雷雨前告一段落，事後修補又要花更多時間，是場艱難挑戰。

繪畫過程感受十足小鎮人情味，唐子發說，每日上工只要有村民經過，皆會熱情招呼，接著送上飲料、涼水、還有綠豆湯；原本一幅牆面完工，鄰近居民又熱情委託，連續畫了好幾面牆，讓農村景象完全煥然一新。

鄭榮貞看完成品直呼滿意，更透露，路過民眾常常上前詢問，以為百年土磚厝是新開張民宿，她想著，若配合鄰近景點包括竹田之星、客家文物館、六堆客家文化園區等，可望串接成為套裝遊程，為地方帶來人潮與商機。