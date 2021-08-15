富邦悍將范國宸14日在首局開轟，雖然比賽因雨保留，新莊球場第1300轟紀錄仍不算，但他提前收下全壘打娃娃，當作老婆、女兒的七夕情人節禮物。

范國宸在1局下從中信兄弟先發投手羅傑斯手中敲出左外野2分炮，幫助球隊追成3比3，不過比賽在打完1局後因雨保留，也讓這發全壘打還不算正式成立。

范國宸透露，昨天出門前老婆就有對他說，希望能有一支全壘打娃娃當作女兒的情人節禮物，「已經好一陣子沒有對到羅傑斯，看他配球幾乎都以直球為主，自己也就鎖定直球攻擊，也希望自己對直球的掌握性能更好一點。」

連同這發還未算進紀錄的全壘打，范國宸生涯17轟中就有11支全壘打是在新莊打出，但過去像是高國輝、林益全等重砲，都認證新莊球場是難開轟的球場，自己卻能頻頻開轟。

范國宸笑著說：「我也不知道為什麼，滿多學長都說新莊不好打，我也覺得新莊不好打，也不知道為什麼在其他球場打不出來。」