高雄市李姓中鋼員工14日注射莫德納疫苗，15日上午發生嘔吐、昏迷，經過緊急送醫，到院前已經死亡，急救無效。衛生局中午接獲該案通報，目前醫院已經協助通報疫苗接種疑似不良反應。

李男今年57歲，有高血壓慢性病史，14日下午4點至鳳山體育館接種第一劑默德納疫苗。15日李男到中鋼上班，外出回辦公室後突然嘔吐並昏倒，救護車趕到時李男已無生命跡象，到院前已死亡，醫院急救後仍未回覆心跳，院方已協助通報疫苗接種疑似不良反應。