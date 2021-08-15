中鋼57歲男員工嘔吐猝死 前一天才打莫德納 17:312021/08/15 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為莫德納疫苗。（示意圖/達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市李姓中鋼員工14日注射莫德納疫苗，15日上午發生嘔吐、昏迷，經過緊急送醫，到院前已經死亡，急救無效。衛生局中午接獲該案通報，目前醫院已經協助通報疫苗接種疑似不良反應。 李男今年57歲，有高血壓慢性病史，14日下午4點至鳳山體育館接種第一劑默德納疫苗。15日李男到中鋼上班，外出回辦公室後突然嘔吐並昏倒，救護車趕到時李男已無生命跡象，到院前已死亡，醫院急救後仍未回覆心跳，院方已協助通報疫苗接種疑似不良反應。 疫苗混打副作用像被卡車撞第二次？名醫揭真相：錯了 #中鋼 #通報 #李男 #院前 #57歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施正鋒嗆蔡政府這事 郭正亮補槍：民進黨從來沒有那麼一言堂 17:012021/08/15 政治 海地強震至少227死 全國進入緊急狀態一個月 05:262021/08/15 國際 正妹衣服「濕一塊」真相噁爆 癡男潑精稱：想認識她 09:052021/08/15 社會 24.9萬劑莫德納給誰打 陳時中：會保障這類人 14:112021/08/15 生活 高端施打對象出爐 35歲以下沒份 04:102021/08/15 焦點要聞 三峽3死惡火又添1冤魂 7歲周小弟與死神搏鬥4天不治 12:432021/08/15 社會 「年輕人苦等不到疫苗」他嘆已與長者有心結 點出台灣2大困境 08:332021/08/15 生活 自購莫德納近25萬劑抵台 將可提供第1類族群混打使用 18:002021/08/15 生活 庫存還剩1億劑 美擬擴大追打疫苗 接種順序曝光 15:142021/08/15 國際 南韓抗議有成 換來莫德納道歉以及40萬嬌生疫苗 20:582021/08/14 國際 24.9萬劑莫德納今抵台 蘇貞昌宣布疫苗到貨破千萬劑 網嘆：一劑都打不到 08:162021/08/15 政治 雲端上果香騎旅 時速15公里看見不一樣梨山 17:062021/08/15 寶島 蔣偉文愛料理復工靠斷食甩肉 04:102021/08/15 娛樂新聞 生活熱門新聞 中鋼57歲男員工嘔吐猝死 前一天才打莫德納 - 生活 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 高中畢業可入行 他曝1職業年薪百萬「打趴工程師」 - 生活 疫苗混打副作用像被卡車撞第二次？名醫揭真相：錯了 - 生活 奧麥斯恐生成一路向西 侵台機率曝光 午後強降雨連轟6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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