25歲日本寫真女偶像桃月梨子（桃月なしこ），原是Cosplay界紅人，進軍寫真界後靠著F罩杯逆天身材和天使臉蛋迅速走紅，去年因演出特攝劇《魔進戰隊煌輝者》（魔進戦隊キラメイジャー）成功打開知名度，日前她再度為月刊拍攝封面，性感的打籃球畫面讓老司機都陷入瘋狂。

桃月梨子去年因演出《魔進戰隊煌輝者》的反派「幽頓娜」成功走紅，人氣居高不下，片商甚至還開拍由她擔任女主角的番外篇，前陣子她為「月刊娛樂」（月刊エンタメ）9月、10月合併號拍攝性感寫真，搭上了東京奧運的運動熱潮，前往籃球體育館內拍攝。

桃月梨子穿比基尼打籃球。(圖/翻攝自桃月梨子推特)

桃月梨子高超的籃球技巧和養眼畫面再引起話題，她也坦言儘管才160公分，但自己從小就是運動少女，小學時還打了5年籃球，桃月梨子也透露，當時在體育館取景時，她趁休息空檔來小試身手，沒想到一次就直接射進三分線，可見她的手感仍在。

桃月梨子也在IG曬出拍攝的寫真成果來宣傳，只見她穿上黃色比基尼，下身則是藍、白、黃三色條紋設計，看起來青春活力，再套上一件純白連帽外套，凹凸有致的身材曲線若隱若現，另一張照片桃月梨子直接將外套脫掉，豐滿圓潤的上圍更是呼之欲出，讓粉絲都迫不及待敲碗寫真集發售。