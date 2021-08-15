原「德山醫院」整修前的樣子。（嘉市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

原「德山醫院」現在由桃城豆花承租，經老屋卸妝計畫後重現風華。（嘉市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市「老屋卸妝計畫」邁入第二年，今年共有7案通過審核，第1案完成的是原先幾乎荒廢的德山醫院，承租的桃城豆花申請計畫，讓1960年代的老醫館還原原本樣貌，變身豆花店，重現風華。

承租老屋的桃城豆花店主也是向文化局提出申請案的劉沅誠表示，自己喜歡老房子，因此當初花了許多心力找到這間老醫館來開店，透過老屋卸妝計畫，加上自己內部整修，雙方在過程中不斷溝通取得共識，盡量保留老屋原貌、不過度影響外觀。

計畫主持人、南華大學建築與景觀系副教授陳正哲表示，老醫館為1960年代鋼筋混凝土建築物，建物採用多種磨石子、抿石子等工法，團隊透過清潔打蠟恢復原貌，另，建物本身窗戶多，除透明玻璃外，還使用已經停產的鑽石壓花玻璃，門框與窗框全部使用檜木，修繕起來相當費工，團隊去掉色漆上保護漆，讓原有的木頭紋路與顏色呈現出來。

陳正哲說，一樓大門兩旁柱子的破損磁磚也找不到原材料，因此與店主討論後決定嵌入黑色馬賽克，形成左右對稱、新舊結合做法，盡可能保留原有部分。

嘉義市文化局指出，今年老屋卸妝總經費200萬元，申請案件超過10件，最後選出7案，考量包括老屋本身立面的特色與價值、所在的區位是否能產生群聚效果、修繕後老屋再活化利用、街道景觀公益性等，希望透過修繕並美化老屋立面，能夠把見證嘉義市歷史發展的建物良好保存下來，提升都市景觀，再現木都風華。