古寧村民在農曆7月8日齊備豐盛菜餚，席地虔敬「路祭」國共陣亡官兵，撫慰長眠地下的兩岸英靈。（李金生攝）

古寧村民在當年國共激戰的海口路祭，傳達祝願兩岸和平，永離戰事的心聲。（李金生攝）

村民供奉金門傳統糕點如鳳片糕、卡車餅、寸棗糖、土仁糕、發粿，也讓兩岸英靈分享當地好口味。（李金生攝）

村民供奉金門傳統糕點如鳳片糕、卡車餅、寸棗糖、土仁糕、發粿，也讓兩岸英靈分享當地好口味。（李金生攝）

古寧鄉親供奉的菜餚十分豐盛，台灣優質白米也上桌。（李金生攝）

相沿數十載的地方特色祭祀，就在老阿嬤的手中傳遞下去。（李金生攝）

1949年「古寧頭戰役」硝煙已然落盡，但斷垣殘壁的深刻歷史傷痕，至今仍訴說著一段大時代的故事。走過烽火歲月的當地居民，每年農曆7月8日齊備豐盛菜餚，席地虔敬「路祭」國共陣亡官兵，撫慰長眠地下的兩岸英靈，成為地方特色祭祀民俗。

下午4時30分，古寧頭南山、北山和林厝3村居民用扁擔肩挑或車載菜餚、果品、飲料和金紙，在境內鎮東宮、鎮西宮及威靈宮一帶路口及南山、北山和林厝出海口等地會合祭拜，人車絡繹於途，繚繞香爐瀰漫紅磚長巷小弄。

老阿公、阿嬤親身經歷的戰地往事，在他們口中娓娓道來，似乎依舊歷歷如在眼前，難以磨滅的烽火記憶，在焚燒香燭的鄉親父老誠敬祈禱中，傳達著是祝願兩岸和平，永離戰事的心聲。

當地耆老指出，「古寧頭戰役」後屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，當地境主神明關帝爺乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普渡，並且採用席地方式，悼念長眠地下的國共英靈。

鄉親供奉的菜餚十分豐盛，有些家戶特地向餐廳訂席「辦桌」，也有人準備金門的傳統糕點如鳳片糕、卡車餅、寸棗糖、土仁糕、發粿，也讓兩岸英靈分享當地好口味。

1949年10月25日爆發的金門「古寧頭戰役」確立兩岸分治的局勢，這場典型登陸殲滅戰共持續進行3天，國共激烈巷戰至27日才結束。我方記載，共軍有9000餘人登陸，其中5175人陣亡、3873人被俘；國軍則有2437人陣亡、3700人受傷，戰況十分慘烈。