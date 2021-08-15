牙齒的好壞不僅影響口腔健康和外貌，在面相學中，牙齒也可以看出一個人的運勢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，門牙大而整齊的人、門牙有空隙的人、長有虎牙的人、長有暴牙的人命運各不相同，無論是財運、事業運、人際關係都會受牙齒狀態影響，其中門牙大而整齊的人運勢特別旺，一生過著順遂的日子。

▍1.門牙大而整齊的人

門牙大而整齊的人性格老實，善良可靠，待人不會有什麼壞心眼，他們人緣很好，桃花運、貴人運都不錯，容易獲得異性的好感。門牙大的男人說話直率，富有行動力，做事乾脆，有一定的領導力，能帶領大家闖出一片天。

▍2.門牙有空隙的人

門牙中間有明顯空隙的人與父母緣分淺薄，而且不擅長理財，常常自毀財運，常常會出現入不敷出的情況。這類人需要妥善管理自己的錢財，投資前務必仔細做功課，不要輕信他人的慫恿，才可減少錢財的流失。

▍3.長有虎牙的人

長有虎牙的人富有貴氣，不論男女，通常財運都還不錯，因為做事果斷，並有一定的膽識，自然容易和財富結緣。不過這類人脾氣不好，同時會影響家人的運勢，長有虎牙的女人感情之路通常不太順遂，愛情、婚姻會遭受挫折，可能被莫名分手或離婚；長有虎牙的男生容易誤交損友，易犯小人。

▍4.長有暴牙的人

暴牙的人有很強的行動力，但卻喜歡狡辯，性格較為固執，說話、做事常常不經思考，不管他人的感受，因此常常與人發生爭執。另外，這樣的人家庭運不佳，因為頑固的個性，常與家人爭吵。建議多聆聽別人的想法，接納其他意見，才能改善人際關係。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】