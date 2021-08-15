疫情期間為讓國、高中生透過體驗職業工作，發展個人職涯，勞動部勞動力發展署桃竹苗分屬推出25場次免費線上技職體驗營，讓學生在線上體驗漆藝、飲品拉花、指甲彩繪、花藝、口布摺疊等課程，呼籲學生踴躍報名。

疫情期間雖實體活動大為減少，但線上活動卻相應增加，因應疫情，2021年桃竹苗分署特別將每年舉辦的實體體驗營全面轉為線上課程，並於8月19日起至9月30日推出漆藝、飲品拉花、指甲彩繪、花藝、口布摺疊等5職類25場次共計500人次的體驗課程，盼國、高中生在疫情期間也能探索職涯。

桃竹苗分署指出，報名成功後，將預先寄送免費體驗材料包，再透過講師以視訊教學方式進行課程的介紹與示範，學員依步驟操作材料包，並將做好的成果拍照回傳，講師也會針對學員完成的作品一一講評，讓學員彼此觀摩切磋，強調線上課程仍能保持新鮮的體驗感。

桃竹苗分署也表示，課程除全程免費外，每位參加者將贈送限量主題帆布袋，並進一步指出，課程準備7-11商品卡、迪士尼馬克杯等獎勵，鼓勵桃竹苗地區國高中生踴躍參加。