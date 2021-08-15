今天在大聯盟場上紅襪以16：2狂勝金鷹，將戰績提升到68勝51敗，高居美聯東區第二，暫時落後給光芒，對他們來說今天這一勝格外有意義，因為養傷兩年的強投賽爾(Chris Sale)總算回歸大聯盟場上，他主投5局被敲6安打失2分，飆出8次三振沒有任何保送，自責分率3.60，拿下本季首勝。

Can we interest you in a Chris Sale strikeout reel? pic.twitter.com/sr9xSINf1d — Red Sox (@RedSox) August 14 2021

上一次賽爾在大聯盟出賽已經是2019年8月14日的事了，他遭遇投手最不想碰到的TJ韌帶重建手術，因此從治療到復健整整花了兩年時間，相信紅襪球迷等待這一刻已經很久了。而賽爾睽違兩年回到場上表現不錯，總計投89球有60個好球，最快球速有96英哩，招牌的「賽爾滑球」也讓對手頻頻揮棒出局。

而紅襪也在他回歸大聯盟時就獻上大禮，首局就開始猛攻，靠著對手暴投還有狄弗斯(Rafael Devers)的3分炮，首局就以4：0大幅領先，次局佛度戈(Alex Verdugo)和波格茲(Xander Bogaerts)繼續向對方施壓，分別用安打再砍下2分，6：0領先。

第3局賽爾遇到本場比賽唯一亂流，遭金鶯開路先鋒海斯(Austin Hays)和重炮曼西尼(Trey Mancini)接連敲出陽春炮，在此局失掉2分，但隨後穩住陣腳沒有再失分，並頻頻投出三振化解對手攻勢。而紅襪則繼續砍分，第5局狂炸7分讓金鶯難以招架，其中達爾貝(Bobby Dalbec)和馬丁尼茲(J.D. Martinez)開轟。

在第5局打完紅襪已經以14：2大幅領先，這時球隊為保護剛復出的賽爾讓他下場休息，他也成為勝投候選人，接著在第6局達爾貝又開轟，第8局輪到右外野手瑞福洛(Hunter Renfroe)表現，也送上一支陽春炮，最後紅襪就以16：2屠殺金鶯，也讓賽爾一復出就拿下勝投！金鶯的羅培茲(Jorge Lopez)則承擔敗投。