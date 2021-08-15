前美國空軍戰鬥攝影師史達偉（Blake Stilwell）13日在軍事新聞網站「Military.com」列出他認為「大螢幕上見過最糟糕的軍隊」列表，強調雖然電影中敵人或友軍出現的意義，絕大部分是為了讓主角們有所表現，但有些軍隊的表現實在糟糕到不合理的程度，反而讓場面看起來不夠刺激。

《魔鬼司令》（Commando）：在這部1985年的電影中，女兒遭敵方綁架的男主角在後半段單獨向叛軍陣地發動攻擊，守軍一批批地出現送死，而他甚至不怎麼瞄準，就將整個營的部隊給殲滅了。

《星際大戰》（Star Wars）：無論從哪一部曲來看，銀河帝國的輝煌時代顯然都已成為歷史。看看那些笨手笨腳的帝國風暴兵（stormtrooper），所有人都想知道他們是怎麼通過新兵訓練的；帝國軍官也好不到哪去，他們一次又一次地將整個帝國的命運賭在同一種超級武器上，戰略完全沒變，導致被力量薄弱的反抗軍翻盤。

《星艦戰將》（Starship Troopers）：這部描寫人類機動步兵（Mobile Infantry）與蟲族進行全面戰爭的1997年電影，顯示指揮官其實並不在乎官兵們的死活；當人類已經能進行星際旅行時，面對一隻就能殺死10到15名步兵的蟲族，人類竟然仍以步兵作為主力。沖繩在第二次世界大戰中是個重要目標，所以美軍用步兵搭配火力支援、戰車和火焰放射器將其攻下，而機動步兵甚至得不到裝甲單位的支援。

《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）：史達偉認為，守衛大陸上最重要軍事要塞的守夜人軍團居然是由一群罪犯、遭流放者或其他不受歡迎的人組成，而七大王國還覺得這是個好主意；即便該軍團克盡職責，並在難以守住防線時試圖警告七大王國，也根本沒有人願意去聽，因為這些警告來自一群罪犯、遭流放者或其他不受歡迎的人。

不過根據原作設定，守夜人軍團的主要任務是對抗「異鬼」（White Walker），然而該種族已有數千年未出現在人類眼前；在長年缺乏實際威脅下，才導致守夜人軍團逐漸成為罪犯等階級的流放地。

任何在電影中與殭屍作戰的軍隊：電影中大部分殭屍只是為數眾多、緩慢逼近，且以牙齒為主要攻擊手段的群體，對任何真正的軍事單位來說都是一場打火雞派對，然而這些在電影中出現的軍隊大多都被消滅了，令人難以置信。