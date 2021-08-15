12年前政府為因應全球金融海嘯帶來的消費緊縮效應，普發面額為新台幣3600元的消費券，被當時在野的民進黨痛批發券不恰當，發現金才是好方案，如今時空一轉，行政院堅持發放振興券，不發現金，國民黨立委李貴敏表示，堅持發券形同認可馬英九的政策，「不但民進黨政府自己打臉，而且是不是該付一點版權費給馬英九？」

李貴敏表示，行政院長蘇貞昌的政策急轉彎，振興五倍券應不再採先付一千元才可領券，「形同民進黨政府承認，從去年三倍券到原本想霸王硬上弓的五倍券已然是全盤政策破產。」

李貴敏說，當年民進黨全面反對發行面額3600元消費券，「還主張發現金才是較好方案，讓馬政府與部會官員受盡委屈，去年三倍券發行，蘇貞昌和國發會吹噓了這麼久，還提出一堆似是而非的論點，宣稱能有多強的倍數效果，想催眠民眾消費券一無是處。直到現在蘇內閣擋不住民意反彈，被迫跟過去痛貶的消費券看齊；政策跳票不說，也更凸顯了民進黨執政、拿錢堆砌出來的大內宣有多霸道。」

李貴敏指出，蘇內閣的三倍券，硬要民眾先交一千元才能享優惠，「不就等於對全體國民實質加稅？這種私收規費的方式，合乎民主國家的體制嗎？現在萬事莫若紓困急，還要浪費二十幾億行政費用去印行這些未來毫無意義的紙券，說得過去嗎？」

李貴敏表示，目前連消基會的民調都顯示，過半民眾希望政府直接放現金就好，「既然蘇內閣也承認當前財政稅收狀況良好，就別再拖了，現金為王，直接發現金回饋全民吧。」