有些人交際能力特別好，身邊總是圍繞著許多人，看起來朋友非常多，但私底下真正能夠交心的朋友卻不多。《靈匣網》發文分享，天蠍座、雙子座、金牛座和水瓶座平時雖然人緣很好，但實際上他們的知心朋友卻非常稀少。

1、天蠍座

天蠍座天生就屬於高傲孤獨的類型，不過在其他人面前他們都會努力偽裝自己，展現出一副樂天派的模樣，好像跟每個人都非常熟悉、能夠侃侃而談，實際上別人根本猜不透天蠍座的內心，儘管表面上看起來很要好，但在他們心裡會刻意劃清界線，根本沒把對方當成自己的好友看待。

2、雙子座

剛認識雙子座都會覺得他們非常會聊天，總是有源源不絕的話題可以講，不過相處久了以後就會發現，他們講的每一句話幾乎都是以自我為中心，包含自己最近做了什麼事、自己對於某個事件的想法等，許多人都因此失去了和雙子座深入交流的興趣，因為很少有人可以和活在自己世界中的人交朋友。

3、金牛座

金牛座的人通常都十分勤儉持家，思想、觀念也比較傳統保守一些，同齡人都覺得和他們中間隔著一道「代溝」，很難和他們交流溝通，這使得金牛座在同儕團體中常常會有格格不入的感覺，雖然平時他們的人緣並不算差，但真正想和他們交心的人卻沒幾個。

4、水瓶座

水瓶座的內心非常脆弱，當他們把某個人認定為好朋友，只要那個人和別人走的太近，不小心忽視了他們的話，他們就會覺得自己受到傷害，上演一齣齣鬧劇，而且不管在愛情還是友情，水瓶座都扮演著這樣的角色，讓他們的另一半或朋友感到很困擾，久而久之好好的感情就全被嚇跑了。