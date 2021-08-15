我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，除保留部分給預備接種第2劑者，也提供第1類族群混打使用。(陳麒全攝)

我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，除保留部分給預備接種第2劑者，也提供第1類族群混打使用。(陳麒全攝)

我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，除保留部分給預備接種第2劑者，也提供第1類族群混打使用。(陳麒全攝)

我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，除保留部分給預備接種第2劑者，也提供第1類族群混打使用。(陳麒全攝)

我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，在辦妥通關作業後將送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，除保留部分給預備接種第2劑者，也提供第1類族群混打使用。(陳麒全攝)

我國自購的莫德納疫苗第6批24.96萬劑於15日下午抵台，海關在機邊查驗後放行，送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。這批疫苗除了保留部分給預備接種第2劑人員外，也提供第1類第一線醫護人員混打使用。

這批自購的24.96萬劑莫德納疫苗，15日下午由中華航空CI5556貨機凌晨自盧森堡起飛，中途停靠杜拜，貨機在下午4時10分許抵達桃園國際機場，貨機落地後滑行停靠在507機坪，地勤人員將疫苗貨盤下艙後，海關直接在機邊驗放，再由地勤人員以拖車送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後，再提供接種計畫所列實施對象接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣採購的莫德納疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日的9.96萬劑，以及今天的24.96萬劑。這批24.96萬劑莫德納疫苗到貨後，將規劃比照前一波抵台的9.96萬劑莫德納疫苗，保留一部分疫苗給預備接種第2劑莫德納疫苗人員使用，相關數據仍待精算。

他預估，若這批24.96萬劑莫德納疫苗檢驗封緘順利，初估大概還要再等待10天左右，才會完成配送並開放接種。另外，第1類有執業登記的醫護人員、醫療院所有勞健保人員等，也準備開放混打，待完成數據統計後，這批到貨的莫德納疫苗也會提供給這些族群混打使用。