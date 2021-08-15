基隆廟口夜市路口附近驚傳民眾遭砍傷，右上臂上有12公分刀傷，現場血跡斑斑，被害者一路逃到慶安宮外圍，所幸熱心市民協助報警，醫院救治中。其中有一對夫妻帶著小孩逛過，不慎目睹衝突過程，妻子痛罵丈夫，「沒事來廟口幹嘛，來看砍人？」，不滿讓小孩看見血腥畫面，更暴露在危險之中。

據了解，今天下午3點多，年約19歲謝姓男子和女性友人前往廟口用餐，巧遇游姓男子及其2名友人，雙方一言不合爆發口角，先是互罵對方三字經，未料，謝男突從停在附近的機車拿出開山刀，朝游男揮砍。

游男右上手臂遭砍傷，當場濺血，連一旁擺攤的攤商也受波及，背部衣服遭血噴濺，游男與2名男友人驚覺事態不對，立即拔腿往慶安宮方向狂奔，路過民眾看見游男血流如注，立即報警，警方最終在慶安宮外圍尋獲被害人，並協助男子就醫。

謝姓男子和女性友人則是搭車倉皇逃離，警方初步排除是感情糾紛，目前正調閱周邊監視器釐清案情、追捕謝男。不過，基隆廟口重新開張後，頻傳治安問題，8月1日深夜，於愛四路上某間鐵板燒店也驚傳遭多名男子持西瓜刀闖入，所幸無人受傷，但當時湧入多名惡煞，讓路過民眾不免驚慌。

今天再次發生砍人事件，有一對夫妻帶著孩子到廟口附近逛街，目擊砍人過程，痛斥一旁丈夫為什麼要來廟口，不滿讓小孩看見血腥畫面。