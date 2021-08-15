一般認為年輕人都很會用電腦，沒想到其實誤會大了！一名網友因為幫一個九年級生解決電腦問題，意外發現對方竟然不會解壓縮「ZIP」，驚嘆太扯，直呼「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了」在PTT上引起廣大共鳴，還有人爆料「一堆連word都不會用」，讓眾人驚訝。

原PO在《PTT》表示，在論壇上熱心幫別人新增遊戲內容，要拖移文件覆蓋，原本以為對方是因為沒有管理員權限，所以覆蓋失敗，結果沒想到「原來是XX的不會解壓縮啊！」原PO指出，對方直接把ZIP載下來，就拖移到資料夾裡面，然後不明白為什麼沒效，讓他驚嘆「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了，搞不好還會說怎麼這麼不直覺吧…」。

貼文一出引起不少同年齡層的網友廣大共鳴，紛紛回應「還有連安裝字型都不會的智障」、「還有找開機在哪的」、「真的，一堆連word都不會用」、「還有問Gmail的App在哪裡的」、「還有用手剌螢幕不會用滑鼠的」，讓不少人驚訝。

網友分析，九年級已經是「手機世代」，接觸電腦的機會其實沒那麼多，有的整天滑手機，可能只有學校上電腦課時才真的有用電腦，所以不懂電腦的人反而變多了，而且有些人家裡甚至沒有電腦，所以現在很多履歷都是用手機打的，感嘆畢竟現在是手機、平板世代了，電腦是7、8年級的專長，有人忍不住說「真的有同事不會開電腦雲端，但是會開手機直播」；不過也有人回「但是小朋友拍手機影片的能力比老人好」、「人家會刷抖音、當外送員就夠了」、「老人才用zip」。