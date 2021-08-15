統一獅隊去年下半季打出驚奇，驚險搶下「台灣大賽」門票後，又再系列賽1比3逆境中奪下總冠軍；今年上半季本也有極大優勢能夠爭冠，沒想到復賽後逐漸讓出龍頭寶座，想要封王還要看人臉色，總教練林岳平點出關鍵點，與球員心態有很大關係，「去年是期待，今年是想要。」

在停賽前獅隊暫居龍頭，與兄弟沒有勝差，復賽後，前6戰拿下5勝1敗，但接下來因為打擊熄火逐漸花光領先優勢，被兄弟「超車」，今天賽前兄弟封王魔術數字剩M3，獅隊上半季也只剩今天這場，而兄弟加上今天還剩5場，仍有機會靠自己贏球拿下季冠軍。

談到這段時間的打擊熄火問題，「餅總」直言難回答，「戰況劣勢時，有嗆司打不回來，沒嗆司就是整場沒嗆司。」他認為，球隊在復賽首周優勢還在，但第2周起逐漸失去優勢，「打擊上也就更難釋放出來，球員沒辦法完全發揮。」

去年下半季獅隊在幾度背水一戰都順利過關，不僅闖進「台灣大賽」最後還逆轉奪冠，林岳平認為，今年球員心態與去年大不同，「去年是期待，今年是想要，當球員『想要』時卻錯失機會，有失落感，心理、生理有比較大的抗拒。」

「餅總」表示，在這樣的失落感中，球員如何調整過來，去面對下半季比賽是更重要的，接下來獅隊有完整1周時間去調整，備戰下半季賽程，「會利用二軍戰力，去安排隊內賽，讓選手維持比賽的感覺。」