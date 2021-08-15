公視大戲《斯卡羅》昨日首播，作家楊渡認為，故事翻拍醫師陳耀昌知名小說《傀儡花》，敘述發生在1867年3月的「羅發號船難事件」，劇中男主角李仙得，小說取名為李禮讓，為當時美國駐廈門領事，被刻劃成英雄般的主角，實質上卻是一名背信棄義的出賣者，日本因其引路而殖民台灣，可謂「賣台第一人」。

楊渡在臉書發文表示，法裔美國駐廈門領事李仙得曾將任內記錄撰寫成冊，他便依照李仙得書籍，輔以對牡丹社事件的相關研究，撰寫〈賣台第一人─李仙得〉，收錄於楊渡自己的著作《有溫度的台灣史》一書中。

楊渡在文內提到，李仙得在1867年10月10日造訪恆春郊外一處名叫「出火」的地方，與當地原住民「十八社總頭目」卓杞篤談判，商討關於美國船員被原住民殺害的問題。

楊渡指出，李仙得緊抓恆春半島9月多風多雨、熱帶病號發的季節，以隨身攜帶的藥物為當地人治病，在當地召集1500名民兵，再加上鎮台總兵劉明燈700多名士兵，開始向施壓，如此與卓杞篤的談判結果取得勝利，甚至還簽下和平協議。

但李仙得的野心不止於此，楊渡寫道，李仙得後來與清朝官員交涉並展開遊說，提到不能因為在1430年發現台灣，滿清政府就聲稱擁有這塊島嶼的權力，如此說法談的是國際公法，但當時清朝對國家主權範圍與統治權力沒有概念，因此在牡丹社事件爆發後，問題就嚴重了。

牡丹社事件實與李仙得無關，但因為英國領事在處理一宗船難事件中，曾與卓杞篤交涉，當中多次提到李仙得，又讓李仙得興起拜訪卓杞篤的念頭。

楊渡表示，李仙得在一趟返美途中，經過日本，美國駐日公使轉述，日本已併吞琉球，正為琉球遭牡丹社殺害的人民尋求賠償，並介紹他與日本外務卿副島種臣認識。李仙得於是呈交一份報告，將他原本交結美國國會的報告，乃至於其中幾幅台灣南部地圖及恆春半島詳略，都一起交給日本。

楊渡提到，值得注意的是，李仙得在其著作《南台灣踏查手記》一書中寫道：「他們說服我留在日本，以便提供意見，讓日本能以最好的辦法，在台灣東部和南邊海岸建立殖民地。」

1872年12月12 日，李仙得正式辭去美國領事職位，為日本外交部工作，並成為天皇遠征台灣計畫的顧問，年薪12000美元。楊渡強調，如此薪水當時可謂天價，歷史記載，當時在美國開鐵路的華工，年薪也只有300美元。1872年12月，他隨即以官員身份，陪同日本外相副島種臣，赴北京會談牡丹社事件賠償事宜。

從琉球船難的牡丹社事件，到日本併吞琉球，再利用清朝國際法觀念不足而藉口攻打台灣蕃地，甚至到日本有意把台灣當殖民地的概念，這整個過程中，李仙得起了非常重要的作用。

楊渡說，李仙得熟悉恆春半島地形，更了解牡丹社、高士佛社等地，奉獻給日本侵略者詳細的地圖，建議的戰略，乃至於如何攻打的方式，他等於是一個殖民帝國的引路人。日本之殖民台灣，也伴隨著他的引路而展開。而這一切，竟都肇始於他前往恆春半島與卓杞篤等簽訂和平協議。

楊渡認為，對李仙得充滿信任的卓杞篤和原住民，都被他出賣了。李仙得帶著日本帝國的槍砲，攻打曾善待他的台灣原住民。「李仙得，台灣原住民不應該遺忘的第一個出賣者，『賣台第一人』」。

1874年7月，李仙得獲得日本天皇「勳二等旭重光章」，以表彰其貢獻，他是首度（包含外國人與日本人）獲得此一天皇勳章的人。此後，李仙得一直留在日本，直到1890年，轉而擔任朝鮮內政部的一項職務，後曾擔任朝鮮國王宮內省顧問，直到1899年在朝鮮去世。

楊渡指出，1894年中日甲午戰爭是因朝鮮而起，而其後果是台灣的割讓，這其中，都可以看到李仙得的影子，在日、台、韓之間穿梭。