Delta病毒傳染性高，在全球掀起一波感染潮，近期台灣境外移入確診個案也有Delta病毒案例。重症專科醫師黃軒今表示，「不要以為得了Delta病毒死亡率很低，就不擔心了」，出院之後仍有一段的「劫後餘生」處境。

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黃軒在臉書發文指出，英國30萬人感染Delta病毒，50歲以上死亡率0.2%、50歲以下死亡率0.027%。雖然有打疫苗的情況下Delta致死率不高，但部分患者可能產生「長期新冠症候群」，會體驗「生不如死」的痛苦。

黃軒表示，感染Delta導致「長期新冠症候群」，時間可長達4-12週以上，4名患者中有1人（25%）會有一堆堆不舒服症狀，維持4週以上。另外有10%患者不舒服症狀會維持12週以上。

黃軒醫師表示，長期新冠症候群有17項不適症狀。（圖／黃軒醫師臉書）

「長期新冠症候群」的症狀包含疲倦、頭痛、耳鳴、胸痛、心臟發炎、肌肉疼痛、有針刺感、健忘、抑鬱、味覺喪失、持續咳嗽、呼吸急促、心悸、腹瀉、腹痛、皮疹、反覆發燒等。

黃軒也提醒，不想歷經在pandemic 下的「劫後餘生」，就要好好戴口罩、勤洗手、保持安距，還要打疫苗。

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