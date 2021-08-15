桃園平鎮15日上午1名9旬陳姓老婦獨自推著輪椅外出散步，卻不小心忘了回家的路呆坐路邊便利商店，巡邏員警見老婦神色緊張，詢問老婦狀況，老婦竟因一時答不出回家的路淚灑現場，所幸警方及時協助查清老婦身分，婦人才順利返家。

15日上午家住平鎮區迪化街的92歲陳姓老婦趁著天氣晴朗獨自推著輪椅外出散步，未料出門後卻忘了回家的路，便在路邊便利商店不知所措的四處張望，平鎮警分局指出，恰巧員警經過見老婦眼神徬徨，隨即上前詢問狀況，但老婦面對警員的詢問疑似太緊張，竟突然淚灑現場不知所云，員警只好先將婦人帶回派出所安置休息。

後經員警利用人臉辨識細同查出老婦身分，才將老婦平安送返回家，老婦家人見警方上門才驚覺原來母親外出走失，經警方提醒家人多注意婦人行蹤後，老婦家人一再感謝員警的協助，並強調所幸母親得到員警及時的協助，才能讓母親平安歸來，全家團聚。