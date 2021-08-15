彰化竹塘國中校長黃仲平是資深鐵道迷，年少熱愛海洋生物與經濟魚類養殖研究的他，後來誤打誤撞投入教職25年，致力偏鄉教育，養魚苗不成，倒是成功培育不少國家幼苗。（黃仲平提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化竹塘國中校長黃仲平投入教職25年，原本打算養魚、當保育研究員的他，卻因意外延畢，誤打誤撞投入教職，他自嘲養不成魚苗，才返鄉培育國家幼苗，卻因此讓偏鄉國中在少子化衝擊中，仍逆勢成長。

黃仲平年少時熱愛大自然與動物，大學時期曾到高雄柴山田調研究台灣獼猴，攻讀海洋生物研究所時期，又到小琉球研究石斑，還曾幫黑鯛、鰻魚做外科手術。

他原本想進特生中心當研究員或投入養殖漁業，卻因畢業前夕學校跳電，兩池研究用的600尾黑鯛苗，全數缺氧暴斃，延畢期間加修教育學程、高考又落榜，意外轉入教職。

由於父親黃彥新在二林高中任教32年才退休，身為教師子女、他深感壓力太大，曾經很抗拒教職，直到在木柵動物園實習期間，某次帶著戶外教學的學童參觀，他才發現教學其實滿有趣的。

受到竹塘國中前校長蔡永發感召，他放棄攻讀博士班，返鄉為偏鄉教育努力；在竹中先代理再考上正職，一路從生物老師、訓導主任，到考上校長，初任二水國中6年半、4年前再返回竹中掌舵。

二水、竹塘鄉人口都僅1.5萬人，是全彰化縣人口最少的偏鄉。黃仲平攜手教學團隊翻轉全校僅9班的二水國中，學生不再外流；竹塘國中更從全校僅15班，一路增班到最多曾達30班，近年也穩定維持在21班。

受蔡永發和高雄中學退休校長潘輝雄等人的教育理念影響，黃仲平每天認真巡堂，反對過多考試而偏廢多元學習，並引領教學團隊與孩子們，以大自然為師，融合在地文化特色、重視生活教育，發展許多創意課程，點燃教與學的熱情。

「現在一起在偏鄉為教育努力，20年後會看到偏鄉的不一樣！」當年被蔡永發校長的一句話打動，20多年來身體力行實踐，如今看到許多昔日學生成為返鄉青年，留在故鄉深耕，內心感動又欣慰；黃仲平笑說，想想培育國家幼苗的成就感，果然還是比養魚苗大得多了。