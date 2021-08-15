葉姓青年患有精神疾病，對自己行為毫無悔意。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

23歲富少飆「野馬」撞傷女騎士！IG狂發文坐警車比中指超脫序

苗栗21歲巫姓女騎士14日清晨遭葉姓青年駕「野馬」跑車高速闖紅燈撞噴，重傷昏迷，且視神經受損有失明巫父之虞。葉家表示兒子患有精神疾病，巫父憂心，未來葉男可能借此脫罪，直言葉男若因此輕判真的不能接受，自己恐怕「會崩潰。」

葉男肇事後，因涉重傷害、公共危險等罪嫌，苗栗地院15日凌晨零時許裁定羈押。葉家父母表示，發現兒子患有精神疾病後，曾將他送醫治療半年，並由桃園觀音區衛生所列管在案。

然而出院後葉男拒絕服藥控製病情，葉母還得偷偷地把藥放在食物裡給兒子吃，親子間為了就醫治療問題翻臉，葉男還離家自行在外居住，為了安撫兒子情緒，葉母贊助買了野馬跑車，卻造成兒子駕車到處闖禍。

巫父受訪則表示難以接受，葉家父母既然知道兒子是這個樣子，為什麼還讓他開車？而且葉男開車闖禍不只這一次，且看過葉男事發後在網路上發布的言論，巫父認為，會寫出這些文字的人，怎會是精神有問題？這是思維偏激，不是精神異常！

巫父表示，女兒目前腦部發現血塊，且瞳孔後方神經受損，可能造成女兒失明，最嚴重的傷勢還有骨折及骨盆撕裂，目前還不能處理，女兒的昏迷指數還是6。

巫父說，對方想用精神疾病迴避責任，就是台灣的法律有問題！所有受害人遇到神經病，那不是很冤枉？更直言如果真的因為精神狀況輕判的話，真的很不公平、真的不能接受，自己「會崩潰」。

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