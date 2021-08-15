F.I.R.飛兒樂團正忙於宣傳新專輯《鑽石之心》，特地撥空於情人節前夕在IG直播，與粉絲玩心理測驗遊戲，卻無心插柳意外促成大型配對現場，甚至破天荒邀粉絲同框聊天，開放大家對韓睿表白，互動過程笑料百出，不少人搞笑驚呼：「怎麼變成『我愛紅娘』的節目。」

韓睿在新歌〈戀戀〉MV中挑戰唱跳，直播時化身跳舞小老師，教大家MV裡的可愛舞蹈，身旁的阿沁、陳建寧也認真地跟著學跳，脫拍動作令粉絲忍不住直問：「兩位老師平常有在認真練習嗎？」引來阿沁大笑，直接承認：「我們當然沒有練習啊。」建寧老師則委屈表示：「我們要在後面彈樂器啊，沒有手了。」

曾經參加過選秀節目《聲林之王》的陳守恩也加入直播同樂，為了博取山西出身的韓睿青睞，他特別秀一小段山西話，更荒唐地表演用腳趾頭比一個6，直接把腳ㄚ大剌剌地放上桌，塞滿整個螢幕，讓F.I.R.看傻眼，瘋狂拍手大爆笑。

陳守恩甚至直球對決，問韓睿「這個是不是很可以、妳是不是愛上我了」？韓睿隨即大方回應：「有，這個可以。」讓一旁阿沁忍不住笑說：「你好有趣唷，要不要加入F.I.R.活絡我們的氣氛？」直播過程歡笑不斷，F.I.R.最後也承諾一定會儘快安排巡迴演出。