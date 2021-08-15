漫威首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》將於9月初上映，迪士尼CEO鮑勃查佩克（Bob Chapek）日前談到該片會與其他今年上映的漫威電影不同，將在戲院播放45天後，才放上串流平台「Disney＋」，並形容這種策略是個「有趣的實驗」，不過這番話卻惹怒了男主角劉思慕（Simu Liu）。

因新冠肺炎疫情持續肆虐全球，多部好萊塢大片採取「院線、串流同步發行」的策略，但也因此減少了票房收入，不僅引起全美戲院公會大反彈，身為《黑寡婦》主演及監製的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），上月也因不滿迪士尼違約，影響到她的分紅，一狀告上法院，迪士尼也因此決定改變之後上映的電影策略。

鮑勃12日在迪士尼第3季度財報會議上，提到《尚氣》的發行策略，他表示先在戲院播映45天後再上串流，可觀察疫情下這樣的安排，是否有機會增加戲院票房，以便做為日後上映策略的參考依據，「對我們來說，這會是個有趣的實驗」。另外，除了《尚氣》，還有現正熱映中的《脫稿玩家》及11月上映的《永恆族》也都不會同步上架串流平台。

事隔2天，劉思慕14日在社群網站上發文反擊：「我們不是1個有趣的實驗，而是弱勢者，被低估的一群人，也是打破權力天花板的人。我們是文化和歡樂慶典，在經過1年堅持不懈的奮鬥後，絕對會是驚喜，準備好在9月3日創造歷史了。」對此，迪士尼尚未做出回應。而近日美國又因Delta變種病毒，疫情再次爆發，也讓外界相當好奇究竟此項策略會為票房帶來多大的加成。