林芯儀探望毛小孩斑斑。（解碼音樂提供）

林芯儀13日迎接35歲生日，遠在德國的男友越洋送禮送給她一台 i-pad air，雖然因為疫情小兩口至今仍無法見面，但男友信心傳達愛意：「雖然都沒有見面，但我很有信心，不會放棄！」林芯儀也許下生日願望，希望疫情趕快過、所有人健康平安、趕快工作努力賺錢，也希望下一階段能有屬於自己創作的音樂作品。

前陣子宅在家與室友瘋奧運的林芯儀，視桌球國手莊智淵為偶像，對於莊智淵關懷流浪動物議題更是佩服，她因此決定在生日這天與室友一起抽空到流浪動物之家，探視莊智淵在社群po文中所提到的可愛浪浪毛小孩斑斑。林心儀表示：「當時一看到斑斑覺得太投緣，他憂鬱的眼神整個吸引我，感覺好像上輩子認識，我跟室友都很愛斑斑的個性，目前在討論把毛小孩接回家飼養的事，養毛小孩是件大事，近期還會再下去台中一趟，跟社工討論一下再決定要不要當媽媽。」

除了探望毛小孩，林芯儀所屬的經紀公司今年送上微創近視雷射手術生日大禮，一解她長期近視問題，因為林芯儀沒有做過這種手術，術前超級擔心，但一路診療過程都讓芯儀超安心，手術療程會做很多步驟，檢驗，消毒，滴麻藥...眼科沈醫師在芯儀每完成一個程序，都會很慈祥地鼓勵「芯儀很棒唷！100分唷」，讓她覺得很有趣。