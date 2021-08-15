位於梅山鄉太興村的太興飛瀑步道近來水量豐沛，假日也吸引不少遊客前往踏青。（張亦惠攝）

新冠肺炎警戒7月底自三級降為二級，前兩周因山上天氣不穩定，來有颱風豪大雨來襲民眾無法上山，這周天氣轉晴午後有雷陣雨，嘉縣山區道路交通也恢復得差不多，但上山旅遊的客人多以一日遊居多，旅宿業者則盼中央再推安心旅遊補助，增加民眾住宿的機會。

阿里山國家森林遊樂區截至15日下午6點為止入園人數798人，園區內商店街業者約有5成開店，生意稀稀落落。嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂表示，現在遊客仍不多，且多以一日遊居多，旅行團多是詢問而已還未訂房。

陳昆茂指出，若限制可能再鬆綁希望遊覽車載客人數可以放寬到30人，對遊覽車業者來說比較符合成本，也才會有旅行團上山旅遊，目前業者都在期待9月連假可以有更多客人上山，也希望可以趕快解封。

梅山鄉太平雲梯因離市區較近，遊客數量回流得較快，太平社區產業合作社經理張世昌說，15日雲梯總登梯人數接近1200人，14日當天也有近千人，是疫情以來最多人的一周，回流人數約有往常的三分之一水準，但平日人數仍少；台18線64公里處左右的石棹進來遊客也不少，在地中和村長洪銀盛說，這幾周假日遊客有明顯變多，多數都是一日遊走走步道為主；位於梅山鄉的太興飛瀑步道近來水量豐沛，假日也吸引不少遊客前往踏青。

陳昆茂說，台灣疫情目前趨於穩定，16號全台各旅宿公會要跟交通部開視訊會議，共同商討相關方案，目前行政院推5倍券各縣市都喊加碼，但以嘉縣的財力補助可能不多，希望交通部能再推安心旅遊補助，協助業者度過難關。