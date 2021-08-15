美國撤軍阿富汗，《紐約時報》報導此舉勢必引起盟國質疑，外交學者黃介正今天表示，許多人認為台海一旦開戰，美國會協防台灣，這是「過於浪漫的想法」，美國不會幫台灣跟解放軍打，也不會與國軍併肩作戰。兩岸最務實的作法是要設法避免戰爭，第一步就是要重啟溝通管道，以防意外而誤判。

對於此次美國在阿富汗撤軍，黃介正表示，台灣沒有美軍駐紮也沒有幫台灣打中國大陸後，撤軍撒手不管的問題，因為台美沒有邦交也沒有共同防禦條約。

他說，美國對台灣的安全承諾，無論是台灣關係法還是美國政府的聲明，都是美國協助台灣自我防衛，而不是美國協防台灣或者幫忙打仗，「這些從來不在美國的承諾之中」。

黃介正認為，美軍跟中共人民解放軍不會直接交火，因為這兩個都是有核武的國家，美國連伊拉克、阿富汗都搞不定了，他在遠東地區的戰爭都不是勝利離開，跟大陸更不會發生大規模軍事衝突。

所以台海一旦有事，他說，最多只是美國提供台灣部分協助，像是彈藥的補充、公海上不讓我們商船郵輪被大陸截斷等等，但不會與我們的國軍併肩作戰，因為雙方沒有聯合訓練、聯合演習、兩國語言不通，武器裝備不同，在沒有聯合訓練情況下不可能同盟作戰，國內民眾可能60多年沒打過仗，美國說幾句話就以為美軍會站在你身邊，「這都是過於浪漫的想法」。

黃介正指出，紐時把台灣說進去，主要講的是美國的承諾，但美國對日韓澳等軍事同盟國家，是在兩國條約中明寫上的安全承諾，而美國對我們承諾只是台灣關係法和一些在國會的證詞或政策演說，且只及於協助台灣自我防衛而不是防衛台灣，「這兩者的差別要非常清楚」。

雖然25年前台海飛彈危機時，美國曾派航空母艦到台海，但他說，當時美國與大陸軍力差距大，以此軍事壓力可以讓北京決策者提前結束台海軍演，但25年後兩國軍事實力對比完全不同，美國要介入考慮很多，何況大陸反干預的軍事能力愈來愈強，美軍要在部署在台海周邊困難度遠高於25年前。

黃介正認為，美國若發現解放軍有大規模的移動，提前給我們警告這是有可能，但台美從沒有聯合演練過，一旦兩岸打起來，美國就算要幫也幫不上，所以不可能打同盟作戰，就算美國軍艦近年頻繁進出台海也只是要傳達政治訊息，寄望中共不要盲動，也讓台灣不要在壓力下喪失信心，沒有軍事上的意義。

因此，他說，我們要採取的大陸政策應該是要讓戰爭情況不會發生，這就不能比美國還挑釁對岸，或者雖不挑釁但拚命搞「去中國化」，中共領導人習近平近來講話並沒有往武統講，仍是說「和平統一」，因此政府預防戰爭的第一步就是兩岸要重啟溝通管道。

他強調，目前連海基海協兩會的溝通都是「已讀不回」，兩岸都透過媒體社群網站傳話，而不是直接溝通，風險就會比較大，誤會也比較容易產生，避險機制不夠，一旦出現類似之前飛彈誤射，就很難處理意外事件，儘速建立直接溝通管道是當務之急。