NBA的夏季聯賽已開打，新球季預計於10月正式登場，不過澳洲球星貝恩斯(Aron Baynes)可能無法趕上了，在之前結束的東京奧運他代表澳洲出戰，不過在浴室滑倒讓頸部傷勢加劇，之後還被原東家暴龍釋出，據媒體報導他有可能因此告別NBA選擇退休。

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck an injury more significant than initially diagnosed and could miss the entire 2021-22 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7 2021

貝恩斯這次僅代表澳洲出賽兩場，在跟義大利的比賽中受傷，沒想到在浴室滑倒讓傷勢更嚴重，讓他之後的比賽都無法出席，最後澳洲奪下銅牌想必他也高興不起來，而之後更被暴龍釋出，堪稱本次代表國家出賽的最倒楣NBA球員。

而早在8月7日知名記者查拉尼亞(Shams Charania)就先預判了貝恩斯的狀況，他說貝恩斯的傷勢比想像中嚴重，可能讓他錯過整個2021-22賽季，也有不少媒體猜測他的傷勢將無法重返NBA，可能就此選擇退休，因為目前他並沒有正式效力任何球隊，就算傷勢回復還是得找到新東家，但就要看是否有球隊願意冒險。

貝恩斯目前已34歲，身高208公分體重118公斤，司職中鋒/大前鋒，2009年以落選秀身份加入NBA，2013年正式代表馬刺上場打球，多半擔任球隊禁區防守的角色，所以得分並不是他的特長，後期慢慢練出一些外線加強進攻能力，生涯還去過活塞、塞爾提克、太陽，去年則與暴龍簽下2年合約。

2019-20球季他在太陽打出巔峰，繳出場均11.5分5.6籃板外帶35.1％三分球命中率，2014年曾經隨馬刺獲得NBA總冠軍，在國際賽的部份，他是澳洲隊常客，2009年在大洋洲錦標賽為球隊拿下銀牌，2011年則拿下金牌，而這次澳洲拿下奧運歷史最佳的銅牌，但他因為受傷無法成為實際上的功臣。