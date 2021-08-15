在日本主持諸多綜藝節目的名主持人上田晋也上月感染新冠病毒，14日深夜在他擔任主持的《Going！Sports＆News》節目中分享疫癒心得，他表示：「染疫就算沒嚴重到呈現重症也極為痛苦，請各位一定要小心。」

上田上月24日發病，PCR檢驗出陽性。他原定擔任日本電視台東京奧運賽事的特派主播並已就任，在奧運開幕當天染疫，日前病癒，但奧運也已閉幕了，完全沒有登場主持，他向期待他的觀眾道歉，諧星出身的他自嘲：「這就像店改裝要開幕，卻同時宣布結束營業出清特賣一樣。」

永野《女警》復工

此外，《秘密內幕～女警的反擊～》開播後收視率一路長紅，但雙主演之一永野芽郁前陣子因中暑加上確診而停工延播，日前已復工，另一主演戶田惠梨香則在永野染疫期間居家隔離。

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