前役好不容易輕取巴西拿下今年U19女籃世界盃首勝的中華隊，15日跟韓國進行第13-14排名賽，儘管中華隊從17分大幅落後，打到最後關頭追到只差5分，最後仍以50比55無奈吞敗，中華隊除了確定本屆U19女籃世界盃第14名，也累積總戰績1勝6敗。

中華隊首節就靠李宜樺、郭虹廷各拿4分帶領，一路緊咬比分不放，打完首節，中華隊以13比17小幅落後；來到次節，中華隊一開始打出7比0小高潮超前，但在上半場結束前，韓國也回了一波11比0，上半場結束，韓國33比25領先。

韓國第3節就是一波11比2猛攻，轉眼擴大領先差距到17分之多，不過中華隊並未放棄，靠著陳芷英、湯書淳等人火力逐漸追近，打到比賽還剩3分10秒，中華隊追到50比55的緊張局面，看來很有機會追上，甚至追平或超前戰局。

可惜湯書淳最後1分12秒的三分出手未進，中華隊雖接連搶到兩個進攻籃板，卻都沒辦法把球投進，幸好韓國接下來兩波攻勢也告失敗，但湯書淳最後18秒三分出手仍告落空，韓國順利收下防守籃板，也把剩餘比賽時間順利拖完贏球。