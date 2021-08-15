一名網友用電鍋煮青菜貢丸湯，沒想到一般認為超簡單的一道料理，竟犯了一個致命錯誤，當她打開鍋蓋時，讓眾人崩潰，直呼超噁心，大嘆「真的是天才」！

原PO在《PTT》表示，「若只有電鍋、沒有其他廚具，這樣煮不行嗎？」好奇詢問「為啥一堆人說電鍋不能這樣用」，從照片中可見，她沒有用內鍋，而是直接把青菜、貢丸、肉片都丟進電鍋的外鍋烹煮，一開蓋讓眾人看傻眼。

網友PO出她直接用外鍋煮青菜貢丸湯。(圖/截自PTT)

照片曝光引起熱議，網友紛紛回應「你真的是天才」、「你把外鍋當內鍋用？」、「X你這樣怎麼洗」、「你這個蒸完還有湯嗎」、「我看了什麼」、「超噁心」、「料理天才」、「厲害了」、「你會吃到鐵鏽吧」、「不鏽鋼才可以」。

不過也有人質疑，超商的茶葉蛋不就是這樣煮的嗎？有網友解釋，因為超商煮茶葉蛋的電鍋不會再拿來它用，而且超商那個鍋有上塗層，一般的外鍋，直接煮可能會吃到鋁、鉛之類的，況且用完還會很難洗，可能要整個搬去水槽。不過也有網友笑稱「拿去炒菜的都有，煮湯沒什麼」。