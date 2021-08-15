晨翔（左）從小就崇拜爸爸。（摘自連晨翔IG）

連晨翔近2年拍戲、發單曲闖出成績，無奈今年遇上疫情，許多工作不得已喊卡，晨翔雖居家防疫仍利用線上模式進行下一部新戲的準備工作，主演的電影《一杯熱奶茶的等待》也預計年底上映；近來國內疫情趨緩、警戒陸續鬆綁，晨翔接下來還將陸續推出音樂作品及寫真書，工作堪稱無縫接軌。

疫情期間，家人的支持是晨翔最大精神支柱，尤其父親是他的定心丸。晨翔從國小到大學的課業都由爸爸親自教導，特別崇拜爸爸的數學很好，晨翔笑說：「我當時除了崇拜外也覺得到底要會這些幹麻？我長大後買菜也不會用到這些啊？ 長大後才發現，就是因爲會這些才讓小孩那麽崇拜他。」爸爸雖然嚴格，但只要是課業上的問題，都會很有耐心地教導晨翔。

他印象最深刻是到了高中大考，課後班下課回到家都10點多了，爸爸還是會等他溫習完功課後才休息。父子這樣的相處模式持續至今，「拍完戲或者下通告半夜回到家，家裡都是會幫我留盞燈」。他也視父親為榜樣：「我學到最多的就是爸爸的務實個性，做任何事情都會深思熟慮，每一步都有規劃過。」