由於馬來西亞執政聯盟的內訌，失去了國會裡的多數席次，導致穆尤丁總理必須在星期一辭職，結束他17個月的任期。馬來西亞未來政局帶來更多不確定，目前該國的疫情與經濟不振都頗為嚴重，該來接手都不容易。

據《當今大馬》的報導，首相署部長尤索夫(Mohd Redzuan Md Yusof )表示，慕尤丁將於星期一向蘇丹阿布都拉(Al-Sultan Abdullah)遞交辭呈。蘇丹就是伊斯蘭國家的最高領袖，相當於國王。由於是君主立憲制，因此蘇丹肯定是會同意。目前尚不清楚誰來組建下一屆政府，目前國會裡的強弱勢力還不明確，也不知是否要重新改選。

穆尤丁是從 2020 年 3 月，以微弱多數而上台，正因他的支持力度不穩定，使得他也很難強勢領導。執政聯盟最大的派系-聯合馬來民族組織（UMNO）的一些議員撤回對他的支持，穆尤丁面臨的壓力越來越大。

原本穆尤丁寄希望在 9 月的信任投票，以證明他在議會中仍有多數席位，但是在星期五，穆希丁終於承認他沒有辦法獲得多數議員的支持，隨後提出進行政治和選舉改革，期望換取較多多的支持，卻遭到國會的一致拒絕，使得他只能辭職。

臨時總理將由蘇丹挑選，他擁有憲法權力，他可以根據自己的判斷，選出較多人支持的議會領袖擔任總理。