百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯，婚後陸續生下兒子蔡桃貴、蔡波能，一家四口深受網友喜愛， 昨（14日）七夕情人節，蔡阿嘎特地挖出和二伯18年前的拍貼照放閃，但青澀模樣讓眾人看了全笑翻，直呼二伯是真愛。

蔡阿嘎14日在社群平台曬出2003年和二伯拍的大頭貼，逗趣表示：「耶耶～大家情人節快樂！18年前跟二伯的拍貼，我真的沒什麼變啊！當年就是嘉義山下智久的髮型。」照片中，蔡阿嘎留著旁分頭髮，膚色比現在還黑，而二伯戴著帽子、眼鏡，兩人看起來都十分青澀。

拍貼一曝光，立刻吸引網友湧入留言直虧「二伯到底當年是怎麼看上蔡阿嘎的」、「二伯之前男友是外勞？」、「二伯是真愛耶」、「很像外勞把到涉世未深的小妹妹」、「確定二伯不是外貌協會」、「外勞綁架小妹妹？」、「二伯有同意公開嗎？」，逗笑一大票網友。

蔡阿嘎和二伯2016年結婚，曾在婚禮上公開愛情故事，蔡阿嘎坦言高中對二伯一見鍾情，但當時他讀高中，二伯還在念國中，兩人這段純純的感情受到女方家人反對，便在他上大學時就分手了，兩人一度分開13年，但兜兜轉轉後又成為夫妻。