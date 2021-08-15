行政院5倍振興券政策歷經多日朝野爭議甚至社會紛擾，從掏1千元領5千元、900萬人不用掏1千元、到終於宣布全民免付費可領5千元5倍券，最後連蔡總統都出來踩煞車。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，蘇貞昌硬要弄個紙本券，他認為原因有2個，第一，是蘇要藉由領券簽名這件事，讓老百姓留下一個對他(蘇)永遠的懷念。第二，是蘇貞昌要選2024總統。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／本報系資料照）

對於有民進黨內英系和正國會立委聯合推翻蘇貞昌拍板的現金換5倍券，吳子嘉13日在東森電視《關鍵時刻》節目中稱，民進黨內的立委會這樣完全造反，理由很簡單，因為蘇貞昌今天這個行為，完全是「現代版晉惠帝」，他指出晉惠帝最有名的一句話，就是「何不食肉糜乎？」指的就是蘇貞昌這種人。

吳子嘉解釋，蘇貞昌製造的民怨，已經衝到民進黨執政的城牆腳下了，他指出，其實英系立委們的訴求很簡單，就是不該跟老百姓要錢，直接發給民眾5千元，這些問題就都解決了。他直言，硬要發券，其實根本惠及不到小攤販，有被照顧到的都是企業，而小攤販倒閉的一大堆，對他(她)們而言幾百元可能都是要命錢，蘇貞昌為何不願幫助這些人？

吳子嘉續指，蘇貞昌硬要弄個紙本券，又不能找零，民眾可能就跑去連鎖商家或百貨公司消費了，顯然蘇揆完全不考慮基層的辛苦，一意孤行。他認為，蘇貞昌這麼堅持的原因有2個，第一，是蘇要藉由領券簽名這件事，讓老百姓留下一個對他(蘇)永遠的懷念，且蘇貞昌也堅信，老百姓以後會感激他。第二，就是蘇貞昌要選2024總統，他不惜跟民進黨全黨為敵，就是自認為是照顧百姓，加上蔡英文是一位溫和派領袖，蘇貞昌也吃定蔡英文，沒辦法馬上把他換掉。