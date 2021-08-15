南韓人氣女團TWICE在全球都擁有超高知名度，其中台灣成員周子瑜的絕世美貌更獲國際認證，日前迎來七夕情人節，子瑜的粉絲為了祝賀偶像，在網路上曬出子瑜小時候的多張萌照，可愛的模樣立刻融化大批網友，讓大家都忍不住直呼：「好應景，戀愛了」。

從粉絲合成的九宮格照片中能看到，有子瑜在出道前各個時期的模樣，能看到她從小就擁有一雙靈動大眼，隨著年齡增長變得越來越成熟、漂亮，但美人胚子的好底子從沒變過，也間接證明子瑜的美貌是天然的，粉絲也在文中寫道：「這些都是小瑜出道前的照片」。

周子瑜從小就是美人胚子。(圖/翻攝自微博)

粉絲提到雖然這些時期的子瑜，沒有出道後經過專人打理的精緻感，「但也正是她身上那種純真的氣質深深的吸引住我。」子瑜從小美到大的高顏值也再度掀起熱議，不少網友紛紛直呼，「今天是七夕，看到子瑜的萌照真是最棒禮物」、「小時候可愛，長大後變好正」。

事實上，今年才22歲的子瑜身材高挑、臉蛋姣好，一出道就引起矚目，還被美國電影評論網「TC Candler」選為2019年世界百大最美臉孔冠軍，之後幾年儘管沒有拿下第一名，卻也都榜上有名，美貌受到認證，前陣子推出SOLO作品，更是在短短4天內就突破1千萬讚數，可見她的超高人氣。