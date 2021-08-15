金門聚落守護神「風獅爺」是當地最具特色的人文圖騰，移民署金門縣服務站今天以它為主題，舉辦「戀夏金門」彩繪活動，希望新住民朋友對特殊的鄉土信仰，有更進一步的了解。
金門風獅爺相傳有鎮風、止煞的神威，從聚落村口到巷弄牆壁、屋頂，都可看到它們的身影，讓金門傳統民居增添幾分特色，展現不一樣的建築和聚落之美，儘管走過兩岸烽火歲月，至今仍有古老石雕風獅爺百餘尊，坐落地點以東半島最多。
移民署今天以它為主題，舉辦風獅爺造型的「筆筒」彩繪家庭教育活動，邀請新住民家長和子女一起體驗特色風俗，在繽紛色彩和一筆一畫中，接近金門的地方民俗信仰。
金門縣服務站主任廖蔚蘭也提醒學員注意做好防疫，一同守住金門得來不易的防疫成果，並歡迎大家加入免費平板學習相關數位課程，享受數位資訊帶來的生活便利，撥打專線0809-092-101即可預約或至金門縣服務站洽詢申請。
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