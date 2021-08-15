雪花秀潤燥養膚精華60ml，美麗旅程限量版。（雪花秀提供）

DARPHIN全效舒緩精華液50ml。（DARPHIN提供）

DARPHIN白裡透紅光潤護理，參加體驗贈獨家法式時尚口罩鏈。（DARPHIN提供）

女星宋慧喬離婚後，復出拍攝韓劇作品《現正分手中》，將在年底上映，劇中她也和男星張基龍大談姊弟戀，劇情以時尚界為核心，讓人期待，同時她為頂級保養雪花秀代言也屢創業績佳績，可以說是人氣十足。

雪花秀推出「潤燥養膚精華美麗旅程限量版」瓶身及外裝全面更新，業者也分享女神的美肌關鍵，以潤燥精華作為每日洗臉後保養第1個步驟，也可以加入底妝使用，讓妝容更服貼，家中也能準備兩瓶潤燥養膚精華，一瓶放在冰箱，使用時將化妝棉浸滿冷藏後的潤燥養膚精華，可敷於全臉或是局部，另一瓶潤燥養膚精華則保持常溫，平常在洗完臉後使用。「橘拿鐵手作香氛蠟燭活動」從即日起全台巡迴至29日，活動購買「橘拿鐵養膚限定組」再贈「橘拿鐵好氣色口罩」，詳情可洽各櫃點。

頂級芳療保養DARPHIN，推出30分鐘1對1白裡透紅光潤護理，報名保養體驗，還能獲得法式時尚口罩鏈，扣在口罩上方便攜帶，活動從即日起至31日，詳情可洽各櫃點。