南投縣66歲長者以及56歲原住民終於可以免預約在快打站接種新冠疫苗了！南投縣政府15日公布將自8月19日起至8月21日止，將在縣轄內1鄉鎮市為長者們施打；唯因為疫苗調控困難，縣府也強調，若無法依接種通知單鄉日期、時間及指定地點前往接種者後續倘需接種，需逕至中央開設1922預約平台預約登記。

因中央疫苗不足額配給，在1922疫苗預約平台尚未啟用前，南投縣65至74歲第8類疫苗接種對象，逐齡造冊接種到67歲長者接種後就無專案疫苗打為縣內66歲長者施打疫苗，考量長者數位落差不熟悉透過1922疫苗預約平台預約接種，在爭取到疫苗後，南投縣政府規劃自8月19日起至8月21日止，辦理「66歲長者或具56歲原住民身分」年齡層接種AZ疫苗。

16日起將由村里鄰長發送疫苗接種通知單，讓長者攜帶健保卡、身分證、接種通知單，依照通知單上接種日期及時間至指定地點接種。

同時自16日起，1922疫苗預約平台第六輪開打，也將自8月16日上午10時至8月18日中午12時截止開放預約，縣府衛生局說明，這一輪打高端疫苗，南投縣意願登記人數計2萬70人，依中央分配疫苗數及基層院所接種能量，南投縣開放預約人數1萬1308人，接種時間自8月23日起至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

南投縣政府也公布截至8月15日累積獲配16萬7040劑，已有16萬8423人完成第一劑接種，疫苗使用率100.83％，比對全縣18歲以上人口數疫苗接種涵蓋率37.62％；而比對全縣人口疫苗接種涵蓋率32.59％。